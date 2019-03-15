Симферополь, 15 марта, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Республика Крым и город Симферополь должны стать примером эффективного социально-экономического развития для других регионов РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного совместного заседания Совета Думы и Госсовета Республики Крым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Duma.gov.ru Митинг в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией

«Наша задача и общая цель — сделать Крым регионом опережающего развития. Крым должен стать примером эффективной реализации национальных проектов. Для этого хотелось бы, чтобы мы с вами продумали новые форматы работы, новые подходы к работе и, конечно, обеспечили все, для того чтобы национальные проекты были реализованы», — отметил Володин.

Он напомнил, что реализация национальных проектов — приоритетная задача для всей страны в рамках реализации указа президента РФ Владимир Путина. Основная цель нацпроектов — обеспечить стабильный экономический рост и улучшить качество жизни граждан РФ.

«Задача национальных проектов — повысить благосостояние граждан, увеличить продолжительность жизни, рост экономики, поэтому мы должны, объединив усилия, сделать все это. Перед нами стоят серьезные вызовы, но вместе мы сможем их преодолеть», — отметил Володин.

Выездное заседание Совета Думы проходит в Крыму с участием Госсовета республики по случаю пятилетия со дня референдума о присоединении Крыма к РФ.