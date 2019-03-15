Ярославль, 15 марта, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославской области готовится объединение еще 4 больниц, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Правительство региона подготовило проекты приказов об этом.

Yarregion.ru Больница

Планируется до 1 сентября текущего года слить клиническую больницу № 10 на ул. Гагарина (бывшая больница НПЗ) с городской больницей им. Н. А. Семашко. Объединенное учреждение будет называться «Городская клиническая больница имени Н. А. Семашко». Обе клиники находятся в Красноперекопском районе Ярославля.

Такая участь ждет больницы Фрунзенского района. К клинической больнице № 8 на Суздальском шоссе присоединят больницу № 2 на улице Попова. Новая больница будет называться «Клиническая больница № 2».

Власти региона говорят, что объединение больниц даст экономию на управленческом аппарате и обещают, что качество медицинской помощи не упадет.