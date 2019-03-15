Симферополь, 15 марта, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Невозможно не заметить успехи в деле развития Крыма, нашим оппонентам не в чем упрекнуть Россию. Такое мнение 15 марта высказал глава Крыма Сергей Аксёнов на совместном заседании Госдумы и Госсовета Крыма в Симферополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Кашрская ИА REGNUM Крым

«Мы сегодня говорим о том сложном пути, который был пройден крымчанами за последние пять лет. Задачи, которые стоят перед Крымом — неординарные. Много вопросов возникает перед органами власти, но те успехи, которые есть, невозможно не заметить. Это видят даже наши оппоненты, которым сегодня не в чем упрекнуть Российскую Федерацию в плане того, что на полуострове делается, всё, чтобы повысить качество жизни людей. И сделать то, о чём говорит наш президент — сделать нашу страну самой могучей страной в мире», — отметил Аксёнов.

По его словам, это было бы невозможно без совместных и слаженных действий органов власти всех уровней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что совместном заседании Госдумы и Госсовета Крыма в будущем могут стать регулярными.