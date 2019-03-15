Симферополь, 15 марта, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Госдума намерена в апреле принять закон о развитии виноделия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Марина Каширская ИА REGNUM Партия крымского вина

«Госдума будет принимать решение о развитии виноделия, и это одна из отраслей, которая серьёзно должна усилить экономику именно Крыма. И знаете, при поддержке президента, правительства мы выходим на решения, которые будут стимулировать развитие именно в Крыму, в Краснодарском крае, в других регионах нашего отечественного производства, нашего отечественного виноградарства», — заявил Володин, выступая на совместном заседании Совета Думы и госсовета Крыма.

Принятие закона также скажется на экономике родного Крыма Севастополя, указал он.