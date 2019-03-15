Москва, 15 марта, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Из-за негативных факторов до середины 2019 года сохранится пониженный рост экономики России, говорится в выпуске бюллетеня Центробанка РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

По мнению регулятора, рост экономики тормозит повышение НДС и ускорение инфляции до 5,2% (данные на начало марта).

Центробанк дал прогноз роста ВВП России в I квартале 2019 года

По прогнозам ЦБ РФ, рост российской экономики ускорится во втором полугодии 2019 года при отсутствии новых негативных факторов, как внутренних, так и внешних.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России оценивает годовую инфляцию в России в феврале 2019 года в 5,2%, что соответствует ранее представленным данным Росстата.

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