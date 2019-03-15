Сеул, 15 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В Южной Корее доказали, что мелкодисперсные частицы в воздухе ускоряют процесс старения кожи, сообщает телеканал YTN со ссылкой на исследование ученых из Samsung Medical Center.

Ученые сообщили, что провели исследование в течение 14 дней, в котором приняло участие 188 человек.

В результате данного эксперимента, эксперты выяснили, что в период сильного загрязнения воздуха мелкими частицами на лице участников исследования стало больше морщин и процесс старения значительно ускорился.

Исследователи пояснили, что мелкие частицы пыли проникают в поры и производят большое количество активного кислорода, за счет чего кожа начинает стареть быстрее.

«Еще нет никаких подтверждений, что косметика как-то блокирует мелкие частицы пыли в воздухе, поэтому мы рекомендуем как можно чаще умываться и очищать кожу от мелких частиц», — сообщили ученые.