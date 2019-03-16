Москва, 16 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Краудфандинговая платформа Planeta.ru создала первый в Рунете онлайн-курс по продвижению крауд-проектов. Как обещают создатели, он будет полезен и авторам кампаний, и тем, кто хочет освоить профессию менеджера краудфандинговой или краудинвестинговой платформы.

Planeta.ru Василина Дрогичинская

Курс «Убойные секреты краудфандинга» состоит из четырех занятий, к каждому из которых прилагаются дополнительные материалы. Образовательная программа поможет проверить идею на крауд-пригодность, подготовить карту проекта, построить коммуникационную стратегию, а также освоить технические настройки страницы проекта на крауд-платформе для эффективного продвижения. Отдельно также доступен получасовой мастер-класс по вовлечению в проекты блогеров, СМИ и бизнес-партнёров от социального предпринимателя и автора пяти успешных крауд-проектов Гузель Санжаповой.

«Мы работали над курсом около четырех месяцев. Но это именно техническая часть: подготовка сайта, съёмка видеороликов, краудфандинг проекта на постпродакшн курса и т.п. Если говорить о более глобальной подготовке — сбор данных, анализ и тестирование наиболее эффективных инструментов продвижения крауд-проектов, представленных в курсе, — то можно сказать, что мы шли к этим занятиям почти все семь лет, что народное финансирование развивается в России. Именно поэтому трудностей на пути создания курса не возникло. Скорее наоборот: все, кто узнавал о его подготовке, с радостью шли навстречу и способствовали ускорению работы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Planeta.ru, автор и педагог онлайн-курса Василина Дрогичинская.

Planeta.ru Василина Дрогичинская

Согласно «Атласу новых профессий», до 2020 года в России официально появится профессия менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ. В Planeta.ru отмечают, что прохождение курса поможет освоить азы новой специальности.

«Конечно, если среди кандидатов на нашу вакансию впоследствии будет человек, прошедший такое обучение, мы обратим на это внимание. Особые преференции при трудоустройстве на Planeta.ru обязательно будут, но на следующих этапах развития образовательных программ «Школы краудфандинга». Этот онлайн-курс — только первая такая программа, впереди ещё много интересного», — говорит Василина.

Planeta.ru Пособие по краудфандингу

Онлайн-курс «Убойные секреты краудфандинга» — не первый образовательный проект Planeta.ru. С 2015 года на его базе работает «Школа краудфандинга», в которой рассказывают, что собой представляет народное финансирование, как создавать и продвигать крауд-проекты.