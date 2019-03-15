Москва, 15 марта, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Попытки уменьшить инфляцию в РФ путём ужесточения денежной политики дают эффект, противоположный задуманному, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 15 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Банка России, который оценил годовую инфляцию в России в феврале 2019 года в 5,2%.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

«Дефлятор ВВП 110,1%, — обратил внимание Хазин. — Это данные Росстата. Но показателей инфляции много. И, возможно, Банк России считает каким-то «левым» способом потребительскую инфляцию, которую разными методиками можно менять очень сильно».

Кроме того, комментируя выводы Центробанка о том, что «умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции», Хазин отметил, что для него неочевидно увеличение потребительских трат.

«Если они (Банк России, — прим. ИА REGNUM ) имеют в виду, что растёт доля расходов на еду, то да, это факт, — сказал он. — В стране уже больше 30% нищих, у которых ни на что другое, кроме как на еду, денег нет».

Отдельного упоминания заслужил и прогноз Центробанка, согласно которому, по итогам 2019 года, инфляция составит 5 — 5,5%, а в первой половине 2020 года вернётся к целевому показателю — близко к 4%.

«Давайте не будем обсуждать пустые фантазии, — призвал Хазин. — Блажен, кто верует. Они там сидят и думают: «Нам бы хотелось, чтобы было 5%». Что нам стоит дом построить — нарисуем и будем жить. А инфляция, кстати, будет расти, потому что её решили уменьшить путём ужесточения денежной политики. А ужесточение денежной политики в условиях низкой монетизации ведет к увеличению инфляции. Так что по итогам 2019 года [дефлятор] будет около 112%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России оценивает годовую инфляцию в России в феврале 2019 года в 5,2%, что соответствует ранее представленным данным Росстата. В ЦБ отмечают, что «умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции, в том числе из-за эффектов базы».

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция достигнет пика в марте — апреле, а затем начнёт снижаться.