Иркутск, 15 марта, 2019, 11:37 — ИА Регнум.

Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж. Хаяо Миядзаки. 2001. Япония Горы золота

История со строительством китайского завода по производству бутилированной байкальской воды в селе Култук Иркутской области в очередной раз показала, что бизнес-интересы для властей важнее интересов простых жителей. И хоть на сегодняшний день строительство и приостановлено, неизвестно, какой ещё «сюрприз» и когда преподнесут власти защитникам Байкала и местному населению. Причём, по мнению руководителя Молодёжного благотворительного фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елены Твороговой, розлив воды — это на самом деле один из самых безопасных видов деятельности для Байкала, однако загвоздка в том, что чаще всего всё делается с огромным количеством нарушений.

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«Вопрос о строительстве заводов по розливу воды на Байкале надо ставить более масштабно. Озеро — это конкретный водоём со своим охранным статусом. Но давайте посмотрим чуть-чуть шире. С одной стороны, розлив воды — это на самом деле один из самых безопасных видов деятельности для Байкала. Если это всё грамотно делается. Но весь смысл в этом моменте — если это грамотно делается! Чаще же всего это делается с огромным количеством нарушений. Сама стройплощадка размещается не в самых удачных местах с точки зрения охраны озера и его мелководий. А как раз мелководные прибрежные участки — это места наиболее активные и ценные с точки зрения биоразнообразия. То есть прежде чем ставить завод, необходимо очень грамотно выбирать место его строительства и искать его с помощью учёных», — сказала Елена Творогова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Она подчеркнула, что, по мнению бизнесменов, завод надо размещать там, откуда удобнее вывозить продукцию, например, где рядом проходит железная дорога.

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«Но интересы бизнеса должны быть очень чётко увязаны и с интересами местных жителей, и с охраной природы. Поэтому охрану озера нельзя отделять от социальной составляющей. Местные жители недаром начинают возмущаться, хоть им и золотые горы сулят: и рабочие места, и какие-то поступления в местный бюджет и прочее. Просто люди живут реальной жизнью, они уже нахлебались выше крыши всяких обещаний. К сожалению, подавляющее большинство обещаний, которые выдавались органами власти и бизнесом, ничем путным для людей не обернулись. То есть когда нужно, чтобы люди замолчали, им обещают всё, что угодно. Но, как оказывается впоследствии, выполнять эти обещания никто не собирается. И можно массу примеров привести, когда после запуска объекта рабочих мест именно для местных жителей не находится — это касается практически всех построенных «инвесторами» гостиниц на берегах Байкала, ресторанов, баз отдыха. Такое происходит по разным причинам — в том числе потому, что на месте нет специалистов нужного профиля, а готовить их никто не собирается, проще привезти с других территорий, иногда и из-за рубежа, часто из Китая», — рассуждает собеседница ИА REGNUM.

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Елена Творогова считает, что социальный аспект здесь не менее важен, чем экологический:

«Что касается отчислений в бюджет, особенно в местный бюджет. Сколько реально поступлений случилось от предыдущих объектов, построенных с использованием иностранного капитала, в первую очередь китайского? Я могу сказать, что практически ноль. Поэтому социальный аспект здесь не менее важен, чем экологический. Ведь нас ставят перед фактом, когда уже начинается активная фаза строительства, люди вдруг обнаруживают, что что-то происходит. Ведь нет практики создания общественных советов, наблюдательных советов, в которые бы входили местные жители и отслеживали соблюдение их интересов. Я понимаю, что у нас эта опция нигде не прописана как обязательная для осуществления коммерческих проектов. Ну, а бизнес всегда идёт по пути наименьших затрат. Если в обязательном перечне этого нет, значит, делать это никто не будет. А то, что местные жители возмущаются, ну это всегда можно уладить за счёт договорённостей с местными властями. А договорённости с местными властями у бизнеса получаются очень неплохо, это с людьми они договариваться не хотят, а с чиновниками — охотно».

Поэтому в сложившейся ситуации, по мнению Елены Твороговой, усматриваются две составляющие.

«С одной стороны, это та деятельность, которая могла бы приносить реальную пользу людям, живущим на Байкале, не нанося ущерба экологии Байкала, создавая рабочие места, делая отчисления в местный бюджет, как это присутствует в идеальной картинке. Но реалии — совершенно противоположные. Все подобные проекты, которые были реализованы, не обошлись без нарушений, иногда вопиющих, без ущерба либо людям, либо природе. Поэтому в таком воплощении — я против строительства заводов, вернее против того, как и в чьих интересах это делается», — резюмировала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство скандального завода по откачке воды из Байкала в посёлке Култук Иркутской области началось в конце 2018 года. Скандал разгорелся уже в 2019 году, местное население выразило недовольство в связи с тем, что зарабатывать на священном озере будет предприятие с 99-процентным китайским участием — ООО «АкваСиб»

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Но больше всего людей возмутило то, что в результате строительства объекта будет нанесен серьёзный урон уникальным Таловским болотам. Ещё одно обстоятельство — в то время, когда ударными темпами ведётся строительство, местное население страдает от ограничений, например, в отсутствие водопровода люди вынуждены бегать с вёдрами на Байкал. Кроме того, местному населению не дают землю в собственность, запрещают возводить жильё.

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Тем временем 15 марта стало известно, что строительство китайского завода по откачке воды из Байкала приостановлено. Суд удовлетворил иск Байкальской природоохранной прокуратуры, выявившей нарушения в ходе проверок. В частности, надзорные органы признали нарушением траншеи, вырытые для водопровода на Таловских болотах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, основным учредителем ООО «АкваСиб» является Дацинская водная компания (КНР), и ещё 1% принадлежит российскому частному лицу. С выходом завода на полную проектную мощность (планировалось к 2021 году) завод выкачивал бы из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Интернет-петиция против строительства завода собрала уже сотни тысяч подписей.

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