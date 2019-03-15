Киев, 15 марта, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В четверг, 14 марта, в эфире украинского телеканала NewsOne депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что за пределами Украины работают около 10 миллионов ее граждан. Использовав «методологию по лимитам потребления хлеба», депутат выяснил, что в границах Украины находится не более 28−29 миллионов человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег

По официальной информации, за пределами Украины работают чуть более трех миллионов ее граждан. Однако таким цифрам не верит никто: в эту статистику попадают лишь те, кто сам сообщает об этом государству. В реальности те же три миллиона, если не больше, работают в России, еще больше — в Западной Европе.

Перепись населения на Украине не проводилась с 2001 года. Тогда статистики заявили, что в стране живет более 48 миллионов человек. Эти данные вызывали большие сомнения. А нынешние официальные сообщения о том, что в границах Украины якобы проживают 42 миллиона человек, — это уже чистой воды фантастика.

Несколько миллионов населения Украина потеряла из-за продолжающегося уже почти 30 лет демографического спада. Более двух миллионов осталось в Крыму, они для украинской статистики потеряны навсегда. Еще больше людей находится в Донецкой и Луганской республиках. С учетом уехавших на заработки реальная численность населения Украины никак не может превышать 30 миллионов человек.

В последние 18 лет украинские власти под разными предлогами уклонялись от проведения новой переписи. Основная версия наблюдателей состоит в том, что нечеткость демографических данных облегчает манипуляции на выборах. Но есть и еще более важная причина: нынешним властям Украины более или менее все равно, сколько в ней жителей.

Все действия майданной власти указывают на безразличие в отношении реальных людей. Только при таком к ним отношении можно вести гражданскую войну ради денег и рейтингов, монетизировать развал экономики, разворовывать кредиты, вводить платную медицину и повышать тарифы. Выдавливать из страны все соки, лишая ее нормального настоящего и какого-либо будущего.

Строительство фантазийно-нацистского государства Украина означает смерть страны Украины. Но власть и то, что крутится вокруг нее, не считает это проблемой. Они успеют заработать, а их дети будут жить совсем в другом месте. Граждане же слишком заняты выживанием и слишком не верят в возможность перемен к лучшему, чтобы сопротивляться.

В романе Мишеля Уэльбека «Карта и территория» главный герой делал столь удачные снимки географических карт, что эти фотографии казались даже более интересными, чем фотографии реальной территории. Так и для украинских властей карта, то есть контролируемый участок земли и инфраструктуры, интереснее территории — всего происходящего на этой земле.