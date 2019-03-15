Якутск, 15 марта, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В картельном сговоре в Якутии, результатом которого стали многочисленные закупки медикаментов по ценам существенно выше розничных, участвовали компании «Регион-Столица», «Мед-Маркет», «ФармБаза», «НордФарм», а также лечебно-профилактические учреждения республики. Признаки сговора в их деятельности стали поводом для возбуждения дела по признакам заключения антиконкурентного соглашения управлением федеральной антимонопольной службы по Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФАС РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

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Дело возбуждено на основании пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. По данным УФАС, сумма государственных контрактов, заключенных участниками картеля, составляет около 3 млрд рублей.

По информации News.Ykt.ru, компании, которые перечислены как участники картельного сговора, поставляли лекарства в Национальный центр медицины, Центр экстренной медицинской помощи, Якутскую республиканскую офтальмологическую клиническую больницу, Якутский республиканский онкодиспансер, Медцентр Якутска, ГКУ «Центр контроля качества лекарств и организации госзакупок», МУП «Аптеки Якутска», Якутскую городскую клиническую больницу, а также в районные медучреждения.

В специализированной базе данных указано, что компанией «НордФарм» владеют Алёна Андросова и Илья Чичигинаров — дети депутата Госсобрания республики Владимира Чичигинарова, ранее руководившего Росздравнадзором региона. News.Ykt.ru подчёркивает, что первую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности Алёна Андросова оформила в июне 2005 года, через три месяца после трудоустройства отца в надзорный орган. На поставках лекарств дочь депутата заработала 1,1 млрд рублей, посчитало региональное СМИ.

Издание подчёркивает и то, что Чичигинаровы связаны родственными узами с другим фигурантом уголовного дела — владельцем «Регион-Столица» и «Мед-Маркет» Михаилом Андросовым, мужем дочери депутата. 14 марта Якутский городской суд отправил супруга Алёны Андросовой под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей.

«При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах», — говорится в сообщении прокуратуры.