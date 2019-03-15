Железноводск, Ставропольский край, 15 марта, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Железноводске и других населенных пунктах Кавказских минеральных вод в период с 25 мая по 2 июня 2019 года пройдет международный фестиваль «Герой и время». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта сообщила пресс-служба администрации конкурса.

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

Его инициаторами стали актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель Захар Прилепин, продюсер и режиссер Эдуард Бояков и кинопродюсер Вадим Горяинов. Отмечается, что фестиваль пройдет при поддержке правительства и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Отмечается, что место проведения фестиваля было выбрано не случайно, Железноводск — это важное место в известном романе Михаила Лермонтова.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы игровых и документальных фильмов, а также различные мероприятия и образовательные программы. В качестве главных целей фестиваля названы «утверждение эстетической повестки», связанной с продвижением традиционных ценностей, пропаганда отечественного кино, как в России, так и за рубежом, развитие международного сотрудничества, а также поиск молодых талантов.

Во время торжественного закрытия фестиваля будут вручены призы победителям в различных номинациях, отмечается, что одному из представленных проектов будет вручен приз зрительских симпатий.

Читайте также: В Екатеринбурге проходит кинофестиваль о гастрономической культуре

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Суздале сейчас проходит XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино. Организаторы конкурса отметили, что в 2019 году они получили рекордное число заявок от потенциальных участников. Всего в конкурсную программу попало 107 анимационных проектов.