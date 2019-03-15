Калужские энергетики за год обеспечили электричеством 9210 потребителей
Калуга, 15 марта, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В 2018 году в Калугаэнерго поступило 9619 заявок на технологическое присоединение, что на 8,1% больше, чем в 2017 году, сообщила 15 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня. К электросетям компании за год были присоединены электроустановки 9210 потребителей на общую мощность более 211 МВт. Это один из самых высоких показателей за последние годы.
Энергетики выполнили технологическое присоединение 8073 частных домовладений и 20 многоквартирных жилых домов, 85 предприятий агропромышленного комплекса, 23 социально-значимых объекта (четыре котельных, 12 водоканалов, больницу, четыре школы, два детских сада), а также девять храмов.
Среди наиболее крупных по присоединяемой мощности предприятий — животноводческий комплекс молочного профиля компании ТН Group в Ульяновском районе (2600 кВт), жилая застройка в мини-полисе «Веснушки» в Калуге (1834 кВт), предприятие по производству полупроводниковых лазеров и оборудования на их основе ООО «Лассард» в Обнинске (1700 кВт), комплекс по выращиванию шампиньонов ООО «Мастер Гриб» в Дзержинском районе (3500 кВт), мусороперерабатывающее предприятие в Износковском районе компании ООО «ПрофЗемРесурс» (1 этап — около 2000 кВт).
Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения к электросетям предприятий малого и среднего бизнеса — сельскохозяйственных производств, жилых помещений, предприятий торговли и сферы обслуживания. По словам директора филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» Александра Ейста, спрос на подключение к электросетям остается высоким.