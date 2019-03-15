Калуга, 15 марта, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В 2018 году в Калугаэнерго поступило 9619 заявок на технологическое присоединение, что на 8,1% больше, чем в 2017 году, сообщила 15 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня. К электросетям компании за год были присоединены электроустановки 9210 потребителей на общую мощность более 211 МВт. Это один из самых высоких показателей за последние годы.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Калужские энергетики обеспечили электричеством 9210 потребителей

Энергетики выполнили технологическое присоединение 8073 частных домовладений и 20 многоквартирных жилых домов, 85 предприятий агропромышленного комплекса, 23 социально-значимых объекта (четыре котельных, 12 водоканалов, больницу, четыре школы, два детских сада), а также девять храмов.

Среди наиболее крупных по присоединяемой мощности предприятий — животноводческий комплекс молочного профиля компании ТН Group в Ульяновском районе (2600 кВт), жилая застройка в мини-полисе «Веснушки» в Калуге (1834 кВт), предприятие по производству полупроводниковых лазеров и оборудования на их основе ООО «Лассард» в Обнинске (1700 кВт), комплекс по выращиванию шампиньонов ООО «Мастер Гриб» в Дзержинском районе (3500 кВт), мусороперерабатывающее предприятие в Износковском районе компании ООО «ПрофЗемРесурс» (1 этап — около 2000 кВт).

Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения к электросетям предприятий малого и среднего бизнеса — сельскохозяйственных производств, жилых помещений, предприятий торговли и сферы обслуживания. По словам директора филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» Александра Ейста, спрос на подключение к электросетям остается высоким.