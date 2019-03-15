Хабаровск, 15 марта, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Дальневосточные эксперты с настороженностью восприняли намерение российских властей увеличить число россиян на 5—10 млн человек за счёт мигрантов из бывших союзных республик. Специалисты полагают, что идея не продумана и вряд ли может быть реализована с положительным итогом для России. Особенно тревожные ожидания у дальневосточников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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Идею российских властей о привлечении огромного количества выходцев из Узбекистана, Казахстана, Украины и Молдавии в России с настороженностью восприняли на Дальнем Востоке, где количество мигрантов во многих субъектах неуклонно растёт, тогда как местные жители покидают регионы.

«Я много раз говорил и ещё раз повторю: миграционно привлекательной может быть только та страна, в которой изначально созданы благоприятные условия жизни для местного населения. В такую страну всегда будут стремиться приезжать хорошо образованные, квалифицированные специалисты, добропорядочные граждане, будут стараться в такой стране закрепиться ради будущего своих детей. Понятно, что идея о привлечении в Россию от 5 до 10 миллионов мигрантов прежде всего коснется Дальнего Востока, который, несмотря на многочисленные программы развития, не может справиться с массовым оттоком населения. Что Дальний Восток может предложить грамотным квалифицированным специалистам сегодня? Хорошее жильё? Современную медицину? Достойный заработок? Нет. Этого он не может предложить даже местным жителям, которые отсюда уезжают. Тогда что — опять всё то же самое: взамен уехавших хорошо капитализированных кадров, молодых, грамотных, трудоспособных, мы получим неграмотных, плохо говорящих по-русски, с чуждой нам культурой, с низкими трудовыми навыками. Сама по себе идея о «новых» гражданах не так и плоха. Но давайте всё-таки уважать свой дом и не пускать в него всех подряд. Давайте всё-таки определимся, как это делается в других странах, кто нам нужен? И тогда уже будем приглашать. Но не всех подряд. Это недопустимо. Нельзя, чтобы это превратилось в компанейщину!» — убежден руководитель приморского Консультационного центра миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв.

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Доктор политических наук Илдус Ярулин предложил посчитать: какое количество специалистов в случае реализации идеи потребуется дополнительно Федеральной миграционной службе, ФСБ, МВД и прочим структурам.

«Кто считал: а сколько нужно «новых граждан», вот у нас, на Дальнем Востоке — сколько нужно? Куда их расселять, чем их занимать? У нас молодые, грамотные ребята уезжают в страны АТР — в Китай, Южную Корею, Японию, Вьетнам. А мы пытаемся освоить Дальний Восток за счёт дешёвой рабочей силы, которая нужна на какие-то стройки. Хорошо, построили. А дальше-то что? А дальше — тот самый дешёвый сыр, который, как известно, бывает только в мышеловке. Мы получим такую кучу проблем, что даже спрогнозировать сложно сейчас масштабы последствий. Ведь всё это уже предлагалось, и не раз. Экс-губернатор Хабаровского края и экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев предлагал привезти сюда 200 тысяч выходцев с Кавказа. Собственно, они граждане нашей страны, никто им не запрещает приезжать. Массовое переселение — идея более чем странная. Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин предлагал дать российское гражданство всем китайцам, которые работают в сельхозпредприятиях региона. Задумка понятна — эти «новые граждане» будут за благодетелей голосовать. У бизнеса и у отдельных политиков свои интересы — дешёвая рабочая сила, минимальная социалка. Но эффект будет обратный — будет плохо. Ни о каком развитии региона говорить не придётся.

Вспомните, когда при Сталине шла индустриализация — на строительство заводов приглашали американцев, они строили заводы, фабрики. А дешёвая рабочая сила шла из села. Но эти селяне учились. И, в конце концов, они смогли заменить иностранных специалистов. СССР в конце концов и сам стал мощной индустриальной державой, и в космос мы первые полетели, и много ещё чего смогли сделать лучше и быстрее всех в мире. А что мы хотим получить от неквалифицированных мигрантов, которые, по задумке властей, хлынут сюда миллионами? Рост преступности? Враждующие этнические группировки? Замену местного населения на выходцев из стран Центральной Азии? А кто посчитал: сколько дополнительных специалистов потребуется Федеральной миграционной службе, ФСБ, МВД, прочим? Колоссальное количество! Ещё потребуются адаптационные центры, жильё, социальная инфраструктура и многое другое. Это миллиарды рублей! А в итоге мы не получим ничего. Так может огромные средства, которые предполагается направить на реализацию этой, весьма спорной, идеи, направить на создание условий для своих граждан? Большие сомнения в успешности идеи. Добропорядочным, квалифицированным, грамотным выходцам из бывших союзных республик мы, конечно, будем рады. Но мы им и сегодня рады. Но таких точно не будет 10 миллионов. Реальность такова, что успешные граждане вполне находят себя на родине. А у нас, как сообщают в МВД, очень часто вслед за такими переселенцами приходят обращения из МВД их стран: «находится в розыске». Таких очень много. Поэтому хотелось бы призвать к осторожности авторов идеи.

Дальний Восток, я хочу особенно это подчеркнуть, приграничная территория. Можем ли мы позволить себе получить на границе территорию, населённую очень непонятным контингентом? Тут речь стоит вести и об антитеррористических мерах, и о безопасности страны в целом», — считает Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года глава УМВД по Сахалинской области Олег Долгий обратился к региональному парламенту с тревожной информацией. Количество преступлений, совершенных мигрантами в регионе, выросло на 30% в 2017 году, при общероссийском снижении на 7%:

«Необходимо признать, что идущий процесс замены коренного населения на мигрантов на территории Сахалинской области оказывает все большее влияние на общее состояние преступности в регионе», — сказал главный полицейский Сахалина.

В январе 2018 года километровая очередь выходцев из стран Центральной Азии в миграционную службу в Южно-Сахалинске переросла в массовое побоище. Сотрудники УФМС вынуждены были покидать свои рабочие места через окна с другой стороны здания. Беснующуюся толпу с большим трудом смогли успокоить три наряда полиции.

На Камчатке, согласно данным Камчатстата за 2018 год, местное население всё больше заменяется мигрантами из стран СНГ: коренные жители уезжают, поток мигрантов даёт положительную статистику. Но, читая эту статистику, местные ещё быстрее пакуют чемоданы.