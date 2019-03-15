Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Дача художника Константина Коровина, расположенная в деревне Охотино городского округа Переславля-Залесского, арестована за долги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Арестованное имущество является собственностью Переславского муниципального района и находилось у МУ «Центр развития и культуры» в оперативном управлении.

Группа музея в Facebook Дача Константина Коровина в Охотино

В настоящий момент учреждение находится в стадии ликвидации — в результате объединения Переславля и Переславского района администрацией городского округа было принято соответствующее решение. У «Центра развития и культуры» остались невыплаченные долги по налогам, поэтому на оставшееся имущество учреждения, а именно — на дачу художника Константина Коровина, был наложен арест.

В управлении муниципальной собственности администрации Переславля факт ареста дачи Коровина подтвердили и сообщили, что пока учреждением не будут выплачены долги по налогам, снять арест и принять данное имущество в собственность городского округа невозможно. Как будет решаться данная проблема, пока неясно. 14 марта на круглом столе, посвященном охране культурного наследия Переславского края, общественники выразили озабоченность судьбой дачи великого русского художника и обратились к депутатам городской Думы с просьбой взять ситуацию на контроль.

Как позже сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, речь идет не об аресте здания, а о запрете на регистрационные действия с ним.

«Судебный пристав-исполнитель, в рамках исполнительного производства о взыскании крупной налоговой задолженности, более года назад вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении выявленного имущества — здания и автотранспортного средства», — сообщили в УФСПП по Ярославской области.

В последние годы дача Коровина переживала период возрождения. В середине 90-х годов здание было безхозным, его удалось принять в собственность Переславского района. Инициаторами возрождения дачи русского художника стала инициативная группа из ярославцев, переславцев и москвичей. В сотрудничестве с администрацией Переславского района удалось отремонтировать здание, начать создание музея.

На территории дачи Константина Коровина с 2015 года, когда прошло торжественное открытие музея, было проведено несколько масштабных фестивалей — «Душой живу больше в Охотине», «Искусство жить на даче» и другие. Как теперь сложится судьба объекта, безусловно, ставшего очень ярким местом на карте Переславского края, пока неизвестно.