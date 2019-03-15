Симферополь, 15 марта, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, награждённый медалью за защиту Крыма, рассказал журналистам, как защищал республику весной 2014 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Как мы помним, западные и украинские спецслужбы, используя украинский народ, делали всё возможное и невозможное, чтобы помешать исполнению воли народа Крыма. В первые дни наши сотрудники и я в том числе обеспечивали безопасность и правопорядок, защищали государственные позиции. Я позвонил своему старшему брату Сергею Аксёнову и обозначил ему возможности, которые у нас были», — отметил Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской республики также напомнил, что у Чечни давно были установлены добрые отношения с крымскотатарским народом.

«Мы построили на полуострове мечеть и всегда помогали во время священных праздников на Рамадан, Курбан-байрам. Всё что я мог сделать для крымчан, любую личную и политическую поддержку старался использовать, чтобы мусульман не использовали против жителей своего региона. Думаю, что где-то я был полезен и меня с авансом наградили. Я очень благодарен за это и с честью ношу эту награду», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Национального собрания Франции, президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани заявил в Симферополе во время празднования пятой годовщины Крымской весны, что в 2014 году крымчане сделали свой выбор за возвращение в Россию.

«Иногда бывает, что народы быстрее понимают друг друга, гораздо быстрее, чем их правительства. Тогда мы своими глазами увидели, насколько вы были рады вернуться домой», — отметил политик.