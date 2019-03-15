Кадыров рассказал, как защищал Крым весной 2014 года
Симферополь, 15 марта, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, награждённый медалью за защиту Крыма, рассказал журналистам, как защищал республику весной 2014 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Как мы помним, западные и украинские спецслужбы, используя украинский народ, делали всё возможное и невозможное, чтобы помешать исполнению воли народа Крыма. В первые дни наши сотрудники и я в том числе обеспечивали безопасность и правопорядок, защищали государственные позиции. Я позвонил своему старшему брату Сергею Аксёнову и обозначил ему возможности, которые у нас были», — отметил Рамзан Кадыров.
Глава Чеченской республики также напомнил, что у Чечни давно были установлены добрые отношения с крымскотатарским народом.
«Мы построили на полуострове мечеть и всегда помогали во время священных праздников на Рамадан, Курбан-байрам. Всё что я мог сделать для крымчан, любую личную и политическую поддержку старался использовать, чтобы мусульман не использовали против жителей своего региона. Думаю, что где-то я был полезен и меня с авансом наградили. Я очень благодарен за это и с честью ношу эту награду», — добавил Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Национального собрания Франции, президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани заявил в Симферополе во время празднования пятой годовщины Крымской весны, что в 2014 году крымчане сделали свой выбор за возвращение в Россию.
«Иногда бывает, что народы быстрее понимают друг друга, гораздо быстрее, чем их правительства. Тогда мы своими глазами увидели, насколько вы были рады вернуться домой», — отметил политик.