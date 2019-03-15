Москва, 15 марта, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Одна из основных причин усиления присутствия НАТО у границ России — реваншизм, усиленный психологическим феноменом, в соответствии с которым «мы ненавидим людей не за то зло, которое они причинили нам, а за то зло, которое мы сами им причинили», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 марта, комментируя сообщения о переброске войск НАТО к границам РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью «Красной звезде» заявил, что НАТО перебрасывает войска к границам России. В частности, растет численность контингента быстрого реагирования НАТО, в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы, отметил Попов.

«Усиливающиеся военные приготовления НАТО у наших границ — это очевидная реальность. Цифры пока невелики, но речь не идёт о войсках вторжения, это части, которые уже имеют и будут впредь иметь провокационные функции. Запад воюет с нами иначе, и эта война уже идёт.

Дух реваншизма в Европе весьма силён. На это накладывается известный психологический феномен, отмеченный, в частности, Львом Толстым: «Мы ненавидим людей не за то зло, которое они причинили нам, а за то зло, которое мы сами им причинили». Эта ненависть сегодня льётся на нас из Европы и США широкой рекой.

Кроме того, элитам в странах-лимитрофах надо как-то объяснять своим народам своё нынешнее сервильное положение, своё пресмыкательство перед Западом. Пронафталиненная «угроза с востока» им кажется удачной находкой.

Встречной ненависти у России и её народов к народам Запада нет. Но есть готовность жёстко ответить на нарастающую агрессивность, на продолжающиеся попытки вторгаться в наши дела, понукать нас санкциями, пытаться переформатировать нас по западным лекалам», — отметил Михаил Демурин.