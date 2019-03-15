Петергоф, Санкт-Петербург, 15 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Собственник объекта культурного наследия федерального значения «Электростанция» в Александрийском парке в Петергофе не выполняет требования закона по обеспечению сохранности памятника. Об этом сообщил 15 марта комитет по охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП).

Kgiop.gov.spb.ru Здание электростанции в Петергофе

Электростанция была построена в 1906—1908 годах для обеспечения током императорской резиденции в парке «Александрия». После 1917 года станция снабжала электричеством дома всего Петергофа.

Историческим зданием владеет частное лицо. С ним было заключено охранное обязательство, согласно которому собственник был обязан в срок до марта 2018 года выполнить реставрацию фасадов памятника, ремонт кровли, а также приспособление здания для современного использования.

Актом проверки КГИОП в октябре 2018 года установлено, что пользователь к работам не приступал.

«Памятник находился в неудовлетворительном состоянии: конструкции крыши, включая металлические фермы и световой фонарь в коньковой части, оконные и дверные заполнения, перекрытия и напольное покрытие здания утрачены, открыт свободный доступ для посторонних лиц, металлические формы, водосточные трубы, козырёк и кронштейны утрачены, каменные ступени южного крыльца разрушены, подвалы залиты водой, здание отключено от инженерных сетей», — рассказали в пресс-службе КГИОП.

Решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга собственнику назначен штраф в размере 660 тыс. рублей за неисполнение требований законодательства по охране культурного наследия. Суд обязал его произвести реставрационные работы в соответствии с предписанием КГИОП.

Пользователь здания будет обязан выплачивать судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый месяц неисполнения решения суда.

Кроме того, собственник здания Петродворцовым районным судом Санкт-Петербурга привлечен к административной ответственности и оштрафован на 40 тыс. рублей.

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