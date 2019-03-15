Ярославль, 15 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. В центре Ярославля спортивную площадку школы бокса (ДЮСШ № 20) могут отдать московской фирме для реализации «масштабного инвестиционного проекта». Такие планы прорабатываются в правительстве области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к органам власти.

Спортивная площадка школы бокса

В распоряжении редакции ИА REGNUM оказалась презентация инвестпроекта, подготовленная в правительстве региона.

Презентация инвестпроекта

Из нее следует, что земельный участок площадью 5090 квадратных метров, где сейчас находится спортплощадка школы, может получить ООО «Игровой континент» (Москва). Участок находится в муниципальной собственности.

Взамен инвестор приобретёт 16 квартир в жилом комплексе «Лесной» в посёлке Заволжье Ярославского района для обманутых дольщиков, цена которых составляет 25,3 млн рублей. Это равно кадастровой стоимости земельного участка.

Презентация инвестпроекта

Таким образом инвестор решит проблемы нескольких обманутых дольщиков, а взамен получит участок в самом центре Ярославля. Если это произойдет, школа, в которой занимаются около 700 детей, лишится открытой тренировочной площадки.

Спортивная площадка школы бокса

Сейчас там находится беговая дорожка школы, волейбольная и баскетбольная площадки, где можно играть в футбол. В плане мероприятий планируется изменить назначение земельного участка. Сейчас, как следует из публичной кадастровой карты, он предназначен «для эксплуатации спортивной площадки». По информации ИА REGNUM, земля зарезервирована мэрией под строительство дошкольного учреждения. Вероятно, инвестор захочет на нем что-то построить.

Предполагаемая сделка названа «масштабным инвестиционным проектом». Согласно закону Ярославской области, это позволяет передать муниципальную землю инвестору без торгов. Фактически в случае соблюдения указанных условий он просто купит землю по минимальной начальной стоимости. При этом пострадает муниципальная спортивная школа, а в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО появится еще одна новостройка.

Презентация инвестпроекта

По информации ИА REGNUM, решение о поддержке данного проекта еще не принято. В правительстве Ярославской области не смогли оперативно предоставить комментарии по данному вопросу и предложили прислать письменный запрос.