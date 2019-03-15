Симферополь, 15 марта, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Иногда бывает, что народы понимают друг друга гораздо быстрее, чем их правительства, — французская делегация видит, что российский Крым стремительно развивается и движется вперёд. Об этом 15 марта во время праздничного митинга в Симферополе заявил депутат Национального собрания Франции, президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Митинг в Симферополе

По его словам, французская делегация была первой, кто приехал в крымскую республику из Европы.

«Хочу поприветствовать народ Крыма, который пять лет назад решил взять судьбу в свои руки. Наша делегация очень рада быть здесь. В результате референдума вы сделали выбор за возвращение в «родную гавань». Иногда бывает, что народы понимают друг друга гораздо быстрее, чем их правительства. Тогда мы своими глазами увидели, насколько вы были рады вернуться домой», — отметил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе проходят праздничные мероприятия, посвящённые пятой годовщине Крымской весны.