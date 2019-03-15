Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Дебют нового электромобиля Tesla электрокара Model Y — SUV (Sport Utility Vehicle), состоялся в Лос-Анджелесе в ночь с 14 на 15 марта. Представил новинку глава компании Илон Маск.

Youtube Tesla. Model Y — SUV

Опытный образец электрического кроссовера Маск показал со сцены. Он сообщил, что Model Y может проехать без подзарядки более 480 км. Новинка обладает функционалом внедорожника, однако ездит как спорткар. За 3,5 секунды электромобиль развивает скорость до 96 км/ч.

Максимальная скорость электромобиля от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости от четырех вариантов комплектации и ряда других характеристик. Массовое производство модели начнется осенью следующего года.

Маск сообщил, что упрощенная комплектация авто будет доступна с 2021 года. Такая версия сможет проехать без подзарядки только 370 км.

По словам главы Tesla, самые дешевые Model Y будут стоить $39 тыс.

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