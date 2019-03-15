Симферополь, 15 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать День воссоединения Крыма с Россией национальным праздником, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

ИА REGNUM Праздничный митинг в Симферополе 15 марта

«Я объявляю инициативу. И я такую инициативу законодательную сделаю. Я считаю, что 16 марта должно стать национальным праздником, выходным днём для всей страны — России», — заявил Миронов в ходе торжественного митинга в Симферополе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта делегация депутатов Госдумы прибыла в Симферополь для участия в праздничных мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией.