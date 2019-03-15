Сеул, 15 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В Южной Корее из-за технических неполадок остановлен ядерный реактор южнокорейской АЭС «Ханбит», мощность которого составляет 1 млн кВт⋅ч. Об этом, как передает ТАСС, сообщила государственная компания-оператор Korea Hydro & Nuclear Power.

IAEA Imagebank АЭС «Ханбит». Южная корея

«Реактор номер 5 … был остановлен», — отмечается в сообщении.

ЧП произошло в пятницу, 15 марта, в 350 км к югу от Сеула. По данным специалистов компании, причина инцидента — проблемы в работе трансформатора.

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Отмечается, что возникшие в работе реактора «Ханбит 5» неполадки не привели к утечке радиации.

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