Москва, 15 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА в борьбе за шестое место, которое позволяет заявить в Лиге чемпионов и Лиге Европы по три команды от страны.

Kieran Lynam from Dublin Лига чемпионов

Накануне российские клубы «Краснодар» и «Зенит» завершили свое выступление в еврокубках. В ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл в ничью с испанской «Валенсией» 1:1 (по сумме двух встреч 2−3), а «Зенит» в гостях уступил «Вильярреалу» 1:2 (общий счет 2:5).

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В то же время португальские команды прошли в следующий раунд еврокубков, «Бенфика» — в ¼ финала Лиги Европы, а «Порту» — в ¼ финала Лиги чемпионов. Сейчас в активе России 50,549 балла, у Португалии — 47,832.

Чтобы обойти Россию, португальским клубам на двоих достаточно набрать 14 очков. Для этого им необходимо выиграть два матча в ¼, а после одержать две победы на двоих в полуфинале. В этом случае Россия потеряет шестое место, и в следующем еврокубковом сезоне сможет заявить только пять, а не шесть команд.

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