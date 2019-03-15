Москва, 15 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Торговая сессия 15 марта открылась разносторонним движением цен на нефть. Диапазон котировок барреля Brent составил $67,06−67,30 при цене открытия $67,16. По состоянию на 08:30 по мск, нефть торговалась на отметке $67,23. 14 марта черному золоту удалось обновить максимум 2019 года: цены росли до уровня 68,12, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В целом новостной фон способствует дальнейшему росту нефтяных цен. Запасы нефти в США снизились. Энергетический кризис в Венесуэле сократил нефтедобычу в стране более чем на 50%. Кроме того, вышедший 14 марта отчет ОПЕК о состоянии дел на нефтяном рынке показал, что договоренности о снижении объемов добычи нефти выполняются, а Саудовская Аравия имеет намерения продлить сделку.

Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в апреле. Тем не менее бурной реакции со стороны инвесторов на это не последовало», — пояснил эксперт.

Сегодня, 15 марта, стоит обратить внимание на публикацию отчета по рынку нефти Управлением энергетической информации. Кроме того, компания Baker Hughes опубликует свой традиционный еженедельный отчет о числе действующих буровых установок в США.

«В краткосрочной перспективе можно ожидать роста цен на нефть до уровня $68,50−68,80, в долгосрочной — до $70,50−70,90. Однако геополитические потрясения в любой момент могут обрушить котировки до $63,00−63,40 — к этому тоже нужно быть готовым», — считает Удилов.

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