Симферополь, 15 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В Симферополе проходят праздничные мероприятия, посвящённые пятой годовщине Крымской весны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Жители Крыма собрались на площади в Симферополе, чтобы отметить пятилетие Крымской весны

Горожане, представители Госдумы РФ, властей республики возложили цветы к памятнику «Народного ополчения всех времен». Затем шествие двинулось на торжественный митинг к зданию крымского парламента, который завершится, праздничным концертом.

«Кто наш президент? Я расскажу тебе… Знаю, его ласково зовут В. В. Знаю, говорит: нам надо всем дружить, правильно и верно по закону жить», — поют местные артисты на центральной площади.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил крымчан.

«Пять лет пролетели как один день. Мы прошли тяжёлый путь, но уверен, если бы потребовалось его повторить, мы бы сделали это ещё тысячу раз. Мы не могли мечтать об этом раньше, но это случилось благодаря воле крымчан, благодаря поддержке всех граждан России», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, спустя пять лет после всекрымского референдума почти 90% жителей полуострова вновь бы проголосовали за воссоединение с Россией.

Об этом: ВЦИОМ: подавляющее большинство крымчан снова бы проголосовали за Россию