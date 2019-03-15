Донецк, 15 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 15 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В ходе обстрелов ВСУ выпустили по территории ДНР 70 единиц боеприпасов.

На горловском направлении зафиксирован один выстрел из РПГ, а также четыре случая, когда украинские силовики применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Доломитное, посёлок шахты им. Гагарина, Зайцево), Ясиноватая, Крутая Балка, Донецк («Вольво-центр»), Набережное, Саханка», — рассказали в СЦКК.

Жертв среди гражданского населения, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ также 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив около 85 единиц боеприпасов. Тяжёлое вооружение также не применялось.

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