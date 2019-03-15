В Крыму проходит праздничное шествие в честь юбилея Крымской весны
Симферополь, 15 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным возложили венок к памятнику «Народное ополчение всех времен» и приняли участие в праздничном шествии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.
Накануне делегация депутатов Госдумы прибыла в Симферополь для участия в праздничных мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией.
Парламентарии принимают участие в праздничном шествии, оно проходит от площади им. В. И. Ленина, далее по улице К. Маркса к площади пред зданием Госсовета. Сотни людей идут по центральным улицам Симферополя, во главе колонн — глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских партий Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ).
Перед Госсоветом начинается митинг и концерт. Над городом звучит «Калинка».