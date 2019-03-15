Симферополь, 15 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным возложили венок к памятнику «Народное ополчение всех времен» и приняли участие в праздничном шествии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

ИА REGNUM Крымчане собрались на митинг перед Госсоветом

Накануне делегация депутатов Госдумы прибыла в Симферополь для участия в праздничных мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Парламентарии принимают участие в праздничном шествии, оно проходит от площади им. В. И. Ленина, далее по улице К. Маркса к площади пред зданием Госсовета. Сотни людей идут по центральным улицам Симферополя, во главе колонн — глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских партий Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ).

ИА REGNUM Крымчане собрались на митинг перед Госсоветом

Перед Госсоветом начинается митинг и концерт. Над городом звучит «Калинка».