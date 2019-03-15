Москва, 15 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Участники дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека» выработали предложения по улучшению механизма предоставления ипотечных кредитов семьям с детьми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Резолюция будет представлена на заседании президиума Генерального совета партии 21 марта. Об этом заявила координатор дискуссионной площадки, ректор РГСУ Наталья Починок.

В проект резолюции вошли следующие предложения: правительству РФ предлагается снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по «детской» ипотеке. Также необходимо уменьшить начало льготного периода для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного с момента обращения, предусмотреть возможность использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми независимо от сроков принятия законопроекта «Об ипотечных каникулах».

Кроме того, участники площадки выступают за ускорение создания финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в рамках исполнения поручения президента РФ по итогам Послания. В проекте резолюции говорится о необходимости предусмотреть в федеральном бюджете средства на подведение коммуникаций к объектам застройки ИЖС, возводимым на ипотечные средства.

«Сегодня на дискуссионной площадке «Благополучие человека» мы провели «нулевые чтения» по законопроекту об ипотечных каникулах и рассмотрели тему доступности ипотеки, прежде всего семейной, «детской». Она, действительно, является основой семейного благополучия и должна стать драйвером развития демографии. Семья, материнство и детство — это основополагающие ценности нашего государства. И мы должны делать все для их поддержки, о чем неоднократно говорил Владимир Путин. Сегодня вместе с участниками дискуссии — экспертами, депутатами, представителями регионов — мы обозначили проблемы и выработали конкретные предложения, которые вошли в проект резолюции», — заявила Наталья Починок.