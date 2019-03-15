Чебоксары, 15 марта, 2019, 09:44 — ИА Регнум. В Чувашии, где начало марта было теплее, чем обычно, проснулась первая сурковая семья. Об этом сообщает старший научный сотрудник заповедника «Присурский» Миназым Рахматуллин.

Prisursky.ru Следы сурка. Фотография Миназыма Рахматуллина

Несмотря на теплый март, Батыревский участок заповедника ещё под снегом. При этом за десять весенних дней уже выпала половина месячной нормы осадков, из-за теплой погоды и первых весенних дождей растаяло 15−20 сантиметров снега. Появились первые проталины на южных склонах и сурчиных бутанах. 6 марта в Чувашию прилетели грачи, а 12 марта проснулась первая сурковая семья.

«Обнаружены раскрытая нора и след, удаляющийся от норы на два метра. Видимо, сурок вышел и вернулся обратно. Но на следующий день сурки «открыли» еще одну нору. А возле норы первой пробудившейся семьи следов стало больше», — отмечает Миназым Рахматуллин.

Prisursky.ru Открытая нора. Фотография Миназыма Рахматуллина

По его словам, пока корма для сурков недостаточно: лишь небольшие проталины, на которых виден ярко-зеленый мох, а на снегу можно встретить пауков. Напомним, сурки едят прошлогоднюю траву, выкапывают корешки, луковицы растений под снегом. В этот период они также едят снег.

Массовое появление сурков ожидается в конце второй декады марта, когда установиться по-настоящему весенняя погода.

Учёные отмечают, что последние пять лет наблюдается тенденция к более раннему выходу сурков из зимней спячки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году сурки вышли из спячки 20 марта, в 2014 году — 14 марта, в 2015 году — 12 марта, в 2016-м — 7 марта, в 2017 году — 4 марта, в 2018 году — 30 марта. Самый поздний срок выхода сурков из зимней спячки наблюдался в 2001 году — 10−15 апреля. Средняя многолетняя дата выхода сурков из зимней спячки: 27 марта — 2 апреля.