Выборг, Ленинградская область, 15 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Движение автотранспорта на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти после столкновения двух грузовиков на 76-м км трассы полностью перекрыто только в сторону Санкт-Петербурга. Движение в сторону Выборга открыто. Об этом сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое отвечает за федеральные дороги.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Напомним, 15 марта на «Скандинавии» около 07:30 мск столкнулись грузовик типа «тонар» и бензовоз МАЗ. Водитель последнего погиб на месте ДТП. Второй водитель пострадал.

«На место аварии оперативно прибыли сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу, для устранения последствий ДТП», — отметили в дорожном ведомстве.

Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, ведется проверка.