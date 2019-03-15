Вашингтон, 15 марта, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Разведсообщество США поможет Главному управлению разведки (ГУР) Украины бороться с «российское агрессией», заявил глава военной разведки Украины генерал-полковник Василий Бурба, сообщила 14 марта пресс-служба ГУР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Во время официального визита в США Бурба встретился с директором разведывательного управления министерства обороны США Робертом Эшли, руководством ЦРУ и высокопоставленными представителями разведывательного сообщества США.

В ходе встречи был достигнут ряд договорённостей, которые позволят увеличить возможности ГУР, отметил Бурба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонская разведка, вслед за генеральным штабом ВСУ заявила о том, что Россия якобы готовится к войне на западном направлении. Никаких доказательств естественно предоставлено не было.

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