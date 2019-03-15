Сидней, Австралия, 15 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Трагедию, которая произошла в мечетях новозеландского города Крайстчерча, прокомментировала премьер страны Джасинда Ардерн, сообщает издание New Zealand Herald.

Medic1nz Скорая помощь. Новая Зеландия

Трагедия в городе Крайстчерч — «один из самых темных дней» в истории Австралии, сказала премьер страны в ходе пресс-конференции. По ее словам, совершившим террористический акт не место в новозеландском обществе.

«Очевидно, что то, что здесь произошло, является беспрецедентным актом насилия», — добавила она.

Ардерн высказала свою поддержку пострадавшим в ходе теракта и их близким.

«Для людей, на которых сегодня было совершено нападение, Новая Зеландия является домом, они должны быть здесь в безопасности», — сказала премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта в двух мечетях в Новой Зеландии в результате стрельбы, по последним данным, погибло до 27 человек. Об этом пишет New Zealand Herald со ссылкой на свои источники. Издание также сообщает, что один из боевиков транслировал убийства людей в прямом эфире. Считается, что одним из террористов был австралиец, который ранее написал манифест, объявляющий о его намерениях совершить террористический акт.