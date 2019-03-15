Веллингтон, 15 марта, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В связи со стрельбой в Крайстчерче полиция Новой Зеландии обратилась с просьбой временно прекратить работу всех мечетей в стране. Соответствующее заявление было опубликовано 15 марта.

111 Emergency Полиция Новой Зеландии

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«Мы попросили все мечети в стране временно закрыть свои двери и советуем людям воздерживаться от посещения таких мест до особого уведомления», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства страны в официальном Twitter.

https://twitter.com/nzpolice/status/1106424677147119616

В полиции заявили, что в настоящее время ведутся все необходимые действия для расследования произошедшего.

«Мы продолжаем использовать все возможные ресурсы для урегулирования ситуации», — заявили в полиции.

Также стражи порядка подтвердили, что два случая стрельбы на Динс-авеню и на Линвуд-авеню связаны друг с другом. При этом вероятность новых атак не исключается. В этой связи жителям города рекомендовали не покидать дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 марта, в мечети новозеландского города Крайстчерч неизвестные открыли огонь по людям. На момент нападения в здании находилось почти 300 человек. Также стрельба произошла и в ещё одной городской мечети. Данные о жертвах разнятся. По последней информации, в результате стрельбы погибли от девяти до 27 человек, порядка 30 человек ранены.

Стражи порядка по горячим следам задержали четырёх подозреваемых — трёх мужчин и женщину. Ответственность за кровавые акции пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Жителям города рекомендовали не покидать дома.