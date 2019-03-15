Иркутск, 15 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Кировский районный суд Иркутска подтвердил правоту сотрудников Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, обнаруживших грубые нарушения при строительстве завода по производству бутилированной воды в селе Култук на берегу Байкала, и вынес решение о заморозке данного проекта. Судя по официальному сообщению надзорного ведомства, решение это было принято накануне, 14 марта.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Действие разрешения на строительство объекта приостановлено до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора, что препятствует проведению дальнейших строительных работ по возведению завода», — пояснили в прокуратуре.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Камни Байкала

Известно, что грубые нарушения природоохранного законодательства, препятствующие проведению строительных работ, были выявлены с привлечением большого количества государственных контролирующих органов, а также научных работников Всероссийского ботанического общества, НИИ биологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Русского географического общества.

«Так, при утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и ее компоненты в полном объеме не дана. Объективная природная характеристика места размещения объекта отсутствует, специалистами не учтено распространение на территории строительства растений, занесенных в «Красную книгу Иркутской области». Оставлены без внимания многолетние орнитологические исследования, согласно которым спорные земли служат важным сезонным местом обитания перелётных птиц в период миграции. В их числе находятся и виды птиц, подлежащие особой охране, включенные в Красные книги различных уровней», — сказано в официальном сообщении Байкальской природоохранной прокуратуры.

Так выглядят трубы в пос. Култук (Иркутская область)

Также в надзорном ведомстве признали нарушением траншеи, вырытые для водопровода на Таловских болотах.

«В нарушение требований земельного и природоохранного законодательства проектной документацией, заключением экспертизы рекультивация нарушенных земель не предусмотрена», — отмечают прокуроры.

Помимо этого в ходе проверки выявлены нарушения порядка формирования экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, недостоверные сведения об участии общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.

По сути, проверяющие подтвердили подозрения общественников: далеко не все из 52 участников общественных слушаний на них и в самом деле присутствовали и дали согласие на строительство завода в Култуке. Этим вопросом теперь займётся Следственное Управление Следственного комитета РФ по Иркутской области, куда уже направлены материалы в порядке ст. 37 УПК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ в связи с превышением должностных полномочий при проведении общественных слушаний.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальский берег

Есть претензии у проверяющих и к правительству Иркутской области. Краевым чиновникам внесено представление о ненадлежащем контроле за реализацией инвестиционного проекта. Оргвыводы по поводу выявленных нарушений должны сделать и в Енисейском бассейновом водном управление (в связи с превышением квот на забор воды), а также — в муниципалитете Слюдянского района и в ООО «АкваСиб».

Цитата из группы «Спасем Байкал» Трубы, проложенные по Байкалу для откачки и бутилирования воды для китайских потребителей

Напомним, два года назад губернатор Иркутской области Сергей Левченко сам же и рекомендовал включить строительство этого завода в перечень региональных инвестиционных проектов. Из официальной публикации на этот счёт следует, что для проекта по созданию в Култуке современного предприятия по производству бутилированной, экологически чистой воды, забираемой из глубины озера Байкал, ООО «АкваСиб» планирует получить поддержку федерального и регионального министерств экономического развития.

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Но после того, как история с незаконным строительством получила широкий общественный резонанс, губернатор Левченко вдруг кардинально поменял своё мнение, заявив об отсутствии перспектив у култукского проекта. Более того, официальный сайт регионального правительства теперь с завидной регулярностью информирует, куда и какие запросы глава региона отправил, чтобы проводилась проверка «положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, проект по розливу байкальской воды в Култуке осуществляет ООО «АкваСиб» основным учредителем которой является Дацинская водная компания (КНР) и ещё 1% принадлежит российскому частному лицу.

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В 2021 году, с выходом на полную проектную мощность, компания рассчитывает выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Помимо очевидного вреда природе (болота уже начали засыпать), местные жители и экологи сомневаются, что китайские инвесторы выполнят взятые на себя обязательства.

Обещания, существующие лишь на бумаге, записаны во многих совместных проектах, в том числе и тех, что касаются разработки природных месторождений и лесопереработки. На 24 марта в защиту Байкала запланировано проведение всероссийской акции.