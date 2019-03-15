Москва, 15 марта, 2019, 09:23 — ИА Регнум. После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) генералитет НАТО активизировался и использует эту ситуацию напряженности в своих интересах, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Советский плакат. Бдительность наивысшая! 1982

Отсюда и приближение войск к границам России, и идея о праве на превентивный ядерный удар. Многие недооценивали сдерживающую силу ДРСМД, и теперь видно, что опасение российских властей были обоснованными.

«Ответные шаги Минобороны России будут адекватными. До войны дело не дойдет, но провокации могут случиться.

Хочется надеяться, что политические власти стран Европы понимают, что в первую очередь под угрозу попадают граждане их стран и их экономические интересы, которые неизбежно пострадают в результате таких провокаций», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что Североатлантический альянс для усиления коалиционных войск на границе с Российской Федерацией возвращается к существовавшим во времена холодной войны трансатлантическим переброскам войск.

Читайте также: НАТО восстанавливает систему переброски войск из США в Европу — Совбез РФ

Подробнее: Путина тревожит ситуация у границ России