Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 15 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В ямальском Ноябрьске жителей из аварийных домов переселили в новостройку с плесенью, щелями, промерзающими углами в квартирах. В Новом Уренгое стены в квартирах нового дома покрылись трещинами. В обоих случаях фигурирует общий застройщик, и эта строительная фирма находится на грани банкротства, сообщают местные СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Дому 192 на улице Сибирской едва исполнился год. Но жильцы, которые переехали в этот дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а также многодетные уже устали бороться с коммунальными бедами. Химикаты не берут пожирающую стены плесень, на подоконниках образуется лёд, ветер гуляет в угловых квартирах дома. В итоге жильцы, особенно дети, не выходят с больничных в связи с простудными заболеваниями.

Согласно открытым данным, фирма-застройщик дома на Сибирской — тюменское ООО «Стройсистема» — находится в стадии ликвидации. В горадминистрации Ноябрьска жильцов из дома по ул. Сибирская, 192 «успокоили», мол, работала жилищная комиссия, здание осмотрено, недостатки выявлены, и осталось обратиться с иском к застройщику в суд.

«Нами же будут подготовлены все необходимые документы до подачи в иск уже на следующей неделе, мы будем обращаться, и требования наши будут именно к застройщику о устранении выявленных недостатков. Собственники, мы можем их проконсультировать, как формировать иск для того, чтобы им в рамках недостатков и гарантийных условий выполнили данные работы», — прокомментировала ситуацию телекомпании «Ямал-Регион» начальник управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Ноябрьска Юлия Смирнова.

Какие претензии можно предъявить к застройщику-банкроту, в муниципалитете не уточняют.

Отметим, что ООО «Стройсистема» было застройщиком другого многострадального дома — №14 по улице Тундровая в Новом Уренгое. Здесь стены в квартирах в январе 2019 года покрылись трещинами, тогда как жилому строению всего два года.

Муниципальные власти в течение февраля провели экспертизу данного дома.

«Все имеющиеся повреждения здания являются следствием неравномерной осадки фундамента. В результате обследования грунтов, фундамента, несущих стен здания получено заключение об ограниченно работоспособном состоянии здания. Опасения разрушения здания нет. Но меры принимать необходимо. Мы направим заключение в управляющую компанию, обслуживающую дом. Далее собственники должны принять решение о дальнейших действиях в отношении своего имущества», — заявил заместитель главы администрации Нового Уренгоя Игорь Косухин.

Сейчас собственникам квартир дома №14 по улице Тундровая предстоит самостоятельно письменно обратиться в комиссию по оценке жилых помещений жилищного фонда ЯНАО для принятия решения об аварийности дома, не подлежащего капремонту или реконструкции, либо о возможности дальнейшей реконструкции здания.

На случай, если комиссия примет решение о расселении жильцов, в Новом Уренгое подготовлен маневренный фонд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении муниципалитета.

Кстати, злосчастный дом по ул. Тундровая в Новом Уренгое и дом по ул. Сибирская в Ноябрьске объединяет не только застройщик, но и заказчик — департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.