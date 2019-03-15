Выборг, Ленинградская область, 15 марта, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Тяжелая дорожная авария произошла утром 15 марта на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. В ДТП погиб один человек, движение на 12-километровом участке трассы временно перекрыто.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП на «Скандинавии» 15.03.19

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 07:30 мск на 76-м км трассы «Скандинавия» водитель грузового автомобиля с полуприцепом не справился с управлением, оказался на встречной полосе движения и совершил столкновение с бензовозом МАЗ.

В результате ДТП водитель бензовоза скончался на месте.

«В связи с ДТП движение перекрыто от 70-го км по 82-й км автодороги «Скандинавия». По данному факту проводится проверка», — отметили в УГИБДД по региону.

Трасса «Скандинавия» является частью европейского маршрута E18 и азиатского маршрута AH8. Из-за большого числа тяжелых ДТП, особенно в зимний период, трасса «Скандинавия» ранее получила у водителей печальную славу как «дорога смерти». Главной причиной этого является отсутствие разделителей встречных потоков.

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Проект реконструкции автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» включен в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы РФ» (2010—2020 годы). Полная модернизация трассы позволит увеличить грузооборот между Россией и странами Северной Европы.