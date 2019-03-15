Москва, 15 марта, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Все уже запутались в ситуации Brexit. Решение о выходе Великобритании из Евросоюза откладывают, переголосовывают, выдвигают какие-то старые и новые условия перехода, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

Но, по его мнению, за этим стоит кризис демократии в Европе: элиты Великобритании игнорируют мнение населения, высказанное на референдуме.

«А чиновники из Брюсселя, и вовсе мало зависящие от избирательных процедур, живут в своем мире, нарушая раз за разом свои слова.

В итоге получается, что суть идеи, которую преследовал Brexit, давно потеряна в бесчисленных склоках и скандалах», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, палата общин Великобритании 14 марта поддержала предложение правительства о переносе даты выхода страны из состава Европейского союза с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Читайте также: Британский парламент одобрил отсрочку даты Brexit