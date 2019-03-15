Якутск, 15 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Проблемой подмыва берега в посёлке под Якутском заинтересовалось английское издание The Daily Telegraph. Его журналист посетил Якутию, чтобы сделать материал о домах, которым угрожает обрушение во время весеннего половодья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жуковский С. Ю. Весна. 1923

Читайте также: Депутат Госдумы предрекает Якутии катастрофу: 5 тыс. человек лишатся крова

Английское СМИ заинтересовала ситуация в селе Хатассы, где во время паводка этой весной, по прогнозу депутата Госдумы РФ Федота Тумусова, могут остаться без жилья 5 тыс. человек. Холм, защищающий населённый пункт от воды реки Лена, может быть смыт вместе со стоящими на нём домами.

«Ещё один паводок — и дома упадут в реку, обрушится участок дамбы длиной 250 метров, вода хлынет в нижележащее село и затопит его всё: 5 тысяч человек лишатся крова. Число жертв страшно представить, — считает Федот Тумусов. — Уже сейчас многих жителей вынуждают переселиться к родственникам: этим ограничивается забота чиновников о безопасности людей».

Как пишет ИА SakhaDay, журналист The Daily Telegraph встретился с жителями аварийных участков и был шокирован увиденным — дома действительно стоят в одном-двух метрах от обрыва над рекой, и вероятность того, что жильё унесёт водой, очень высока. Представитель издания намерен опубликовать информацию об этой ситуации.

«15 лет мы обращаемся в различные инстанции, и, наконец-то, о нас говорят в СМИ, наконец-то, нас услышали и сюда начали приезжать комиссии. Но нам говорят, что помочь ничем не можем, так как река Лена федеральная, а федералы отказываются финансировать берегоукрепительные работы», — пожаловались представителю английского издания жители села.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Федота Тумусова, МЧС Якутии, руководство городского округа Якутска и республики не предпринимают должных мер, чтобы избежать затопления паводковыми водами села Хатассы, расположенного в трёх километрах от столицы региона. Депутат подчеркнул, что обратился за помощью в решении этой проблемы в МЧС, но в ведомстве пообещали лишь подрыв льда на реке.