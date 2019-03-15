Астана, 15 марта, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Количество активных банковских карт в Казахстане по состоянию на 1 февраля 2019 года составило 12,1 млн единиц, что на 27,7% больше, чем в 2018 году. Об этом 15 марта сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По данным финансового регулятора, доля активных карт от общего количества банковских карт составила 51,1%. Наибольший прирост отмечается в Алма-Ате, где зарегистрировано 5,8 млн активных карт, что на 71,4% больше, чем годом ранее.

Количество кредитных карт за год увеличилось на 93,7%, до 2,7 млн единиц, дебетовых карт — на 18,1%, до 9,2 млн штук.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2018 года количество активных банковских карт в Казахстане составило 10,6 млн единиц, что на 14,9% больше, чем 1 ноября 2017 года.