Киев, 15 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины изъяли и засекретили документы, касающиеся земельных махинаций с участием президента Украины Петра Порошенко, сказано в расследовании проекта «Схемы», опубликованном 14 марта на странице проекта в социальной сети Facebook.

Дележ пирога

Журналисты узнали, что сотрудники управления государственной охраны незадолго до выборов начали изымать из различных госструктур материалы, связанные с земельными участками Порошенко, которые касаются захвата территории памятника Киевская крепость. По их сведениям, глава управления государственной охраны Валерий Гелетей засекретил изъятые материалы.

Журналисты напомнили, что в 2013 году на земельном участке, принадлежащем Порошенко, разрушили часть Киевской крепости — так называемый Алексеевский люнет. Несмотря на то, что данный факт был установлен правоохранительными органами, после прихода Порошенко к власти уголовное производство было закрыто.

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование, в котором показали, как ближайшее окружение Петра Порошенко разворовывало деньги оборонной промышленности Украины. В их схемах также участвовал киевский завод «Ленинская кузница», который принадлежал Порошенко.

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