СМИ узнали о подготовке российских банков к санкциям США
Москва, 15 марта, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Крупнейшие российские банки разрабатывают пошаговый план действий на случай введения против них санкций Соединенных Штатов, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации», — отметил один из собеседников издания.
Отмечается, что крупные российские банки начали разрабатывать план еще в 2018 году вместе с министерством финансов и Центральным банком РФ.
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Так, если в отношении какого-либо крупного банка будут введены ограничительные меры и его отрежут от валютных операций, разрабатываемая схема должна помочь выиграть время и успокоить клиентов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций против проекта «Северный поток — 2» и связанных с ними компаний, заявил, что вся дипломатия Вашингтона в итоге сводится к ограничительным мерам.
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