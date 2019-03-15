Москва, 15 марта, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Крупнейшие российские банки разрабатывают пошаговый план действий на случай введения против них санкций Соединенных Штатов, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Маринус ван Реймерсвале. Банкир со своей женой

«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации», — отметил один из собеседников издания.

Отмечается, что крупные российские банки начали разрабатывать план еще в 2018 году вместе с министерством финансов и Центральным банком РФ.

Читайте также: Аналитики прогнозируют угрозу от новых санкций против нефтегазового сектора

Так, если в отношении какого-либо крупного банка будут введены ограничительные меры и его отрежут от валютных операций, разрабатываемая схема должна помочь выиграть время и успокоить клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций против проекта «Северный поток — 2» и связанных с ними компаний, заявил, что вся дипломатия Вашингтона в итоге сводится к ограничительным мерам.

Читайте также: Лавров: У Вашингтона вся дипломатия сводится к санкциям