Москва, 15 марта, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» объявила о том, что она разработала и запустила программу, способную искать в сети пиратский контент. Об этом 14 марта сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

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Отмечается, что работа «робота» строится, в том числе, на технологии машинного обучения (machine learning). Первые её результаты будут переданы компаниям-правообладателям на проверку до конца недели, т. е. до 17 марта 2019 года. В компании надеются на то, что этот робот сможет ускорить составление так называемого «пиратского реестра».

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Напомним, 1 ноября 2018 года ИА REGNUM собщило, что российские правообладатели и известные интернет-компании подписали антипиратский меморандум. Стороны договорились усилить борьбу с пиратством, в частности, поисковые сервисы выразили готовность производить досудебное удаление ссылок на на нелегальный контент из поисковой выдачи.