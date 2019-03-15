Багдад, 15 марта, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Министр нефти Ирака Тамер Гадхбан подтвердил, что Багдад сокращает экспорт нефти. В среднем экспорт Ирака сократится на 3,5 миллиона баррелей в день. Саудовское новостное издание Arab News отмечает, что иракские власти пошли на данный шаг в соответствии с соглашением об ограничении добычи, которое было ранее заключено в рамках ОПЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Гадхбан заявил, что Ирак привержен своим обязательствам в рамках соглашения с Организацией стран-экспортеров нефти. Он добавил, что власти страны также осуществляют деятельность по стабилизации мирового рынка нефти и сокращение экспорта не отразится негативно на экономическом росте страны.

Напомним, что в апреле государства-члены ОПЕК проведут в Вене очередную встречу, в центре внимания которой будет вопрос соблюдения странами ранее согласованных показателей по сокращению добычи нефти. Кроме того, государства ОПЕК решат, необходимо ли продлевать данные ограничения до конца 2019 года.