Пекин, 15 марта, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Сотрудники крупных компаний Китая не получали указаний от официального Пекина заниматься шпионажем в других странах. Об этом, как передает РИА Новости, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

«Это противоречит законам Китая и методам ведения дел, — сказал Кэцян. — Этого нет сейчас и не будет в дальнейшем».

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Токио в университете Кейо сообщила, что китайские телекоммуникационные компании, которые производят и поставляют продукцию в другие страны, не должны передавать персональные данные граждан третьих стран Пекину.

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