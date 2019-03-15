* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Специальный представитель Генерального Секретаря Организации Объединённых Наций по Афганистану Тадамичи Ямамото призвал движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как можно скорее вступить в прямые переговоры с правительством Исламской Республики Афганистан.

Alwaght.com Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Тадамичи Ямамото призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к переговорам с правительством в ходе своего выступления перед Советом Безопасности ООН.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану добавил, что мирный процесс в этой стране определит ее будущее, поэтому ключевую роль в нем должен играть сам народ Афганистана, включая женщин. Он также поприветствовал усилия, предпринимаемые Кабулом для обеспечения активного участия женщин в мирном процессе.

Тадамичи Ямамото в этой связи отметил, что для успешного мирного процесса в Афганистане необходима поддержка мирового сообщества, и в особенности стран региона.