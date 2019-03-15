Рамалла , 15 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В США опубликован ежегодный доклад по правам человека, где впервые топоним Голанские высоты употреблялся без слов «оккупированные территории». Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Госдепартамент США настаивает на том, что за изменением в названии не последует изменение в политике по отношению к Голанским высотам.

Staselnik Голанские высоты

В вышедшем докладе употребляется словосочетание «контролируемые Израилем Голанские высоты».

«В нашем докладе мы хотели сделать акцент именно на ситуации в области прав человека на этой территории и поэтому искали пути для описания местности. Мы полагаем, что «оккупированный» это юридическое понятие, в то время как мы нуждались в географическом», — прокомментировал изменение в названии Голанских высот Майкл Козак, глава Бюро по вопросам демократии, прав человека и труду.

Источник также сообщает о другом изменении, произошедшем в терминологии: прежнее устоявшееся название «Израиль и оккупированные территории» заменили на «Израиль, Голанские высоты, Западный берег и Сектор Газа».