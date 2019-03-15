Амурск, Хабаровский край, 15 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Старый советский Целлюлозно-картонный комбинат, расположенный в центре города Амурска Хабаровского края, хранит в одном из своих бывших цехов залежи ртути, оставшейся с прежних времён. Ситуация угрожает экологии и здоровью жителей города. Решить проблему пытаются и власти, и экологи. Ранее на ликвидацию загрязнения выделялись федеральные деньги, но подрядчик средства освоил, а проблему не решил, напротив, усугубил её, обрушив конструкции зараженного цеха, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Alexxx1979 Амурск

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Старый Целлюлозно-картонный комбинат в Амурске, или, как его именовали, «Амурскбумпром», для отбеливания целлюлозы использовал хлор. Для его получения применялась ртуть. В 1992 году комбинат прекратил своё существование, а потом, как и многие его собратья, не пережившие перестройки, превратился в руины. Хлорный цех, буквально нафаршированный ртутью, относящейся к первому классу опасности, стал постоянной угрозой для реки Амур и для жителей городка. Проблема усугубляется ещё и тем, что злополучный комбинат был построен в советское время в самом центре Амурска.

Спецполигона для того, чтобы убрать подальше от города ядовитые отходы старого производства, в радиусе нескольких тысяч километров нет.

В 2011 году по поручению властей был разработан проект демонтажа здания хлорного цеха. Но работы по обезвреживанию начались ещё раньше — в 2004 году. Тогда за счёт краевого бюджета приобрели специальную установку и создали на заводе демеркуризационный центр. Центр переработал за несколько лет 400 тонн шлама.

В 2013 году начались работы по демонтажу, многое удалось сделать.

В 2018 году в рамках специального проекта Минприроды России выделило 42 млн рублей на выполнение работ по демонтажу хлорного цеха. Контракт выиграла организация из Санкт-Петербурга «Размах-ГП». Но подрядчик так толком ничего и не сделал. Более того — остатки хлорного цеха он просто обрушил и смешал их с грунтом. На том свою деятельность в Амурске и завершил.

Депутат Заксобрания Хабаровского края Валерий Постельник требует накрыть развалины опасного цеха саркофагом, чтобы обезопасить город и реку Амур, сообщает «Коммерсантъ».

Однако лидер Хабаровского отделения партии «Зелёные» Виктор Сайков полагает, что слова депутата, скорее всего, некорректно истолковали.

«Я думаю, что его неверно поняли. Саркофаг не решит никаких проблем. Он не нужен. Многие услышали и начали оперировать этим термином. Но это неверно, и это не нужно. Это ничего бы не решило. У нас есть неудачный опыт, и в Советском Союзе он был, решения подобных задач, когда опасные объекты накрывали саркофагами и это не давало никакого эффекта. Воздух нагревается, саркофаг нагревается, ртуть при +18 градусах начинает фонить. Начинается загрязнение воздушного пространства. Что касается прибрежной части Амурска, где структура почвы очень обводнена, то там эта ртуть, хотим мы или не хотим, просачивается к основному руслу Амура. Она попадает в городские канализации, в пустоты и оттуда — в реку. Так зачем нам этот саркофаг, если загрязнение через почву всё равно попадает в воду? И опасность для человека всё равно сохраняется. Я об этом написал губернатору Хабаровского края, руководству Амурска, меня в этом плане поддержали», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Виктор Сайков.

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В феврале в Хабаровском крае состоялся круглый стол по проблеме загрязнения ртутью Амурска. Его участники пришли к определенным решениям.

«Первое: необходимо изъять всю ртуть, которая осталась от советского производства. Мы настоятельно просили минприроды края провести зимние исследования. Они покажут более-менее нормальный фон. Но они должны показать и наличие вот этих колодцев, ям в подвале хлорного цеха, где сосредоточено основное количество жидкой ртути. Потому, что там ведь люди несознательные ходили и вёдрами черпали. И продавали потом — даже в Хабаровске. Мы попросили также организовать охрану этого места. Второе, что нужно сделать: нужно выполнить новый проект. Если делать проект, принимая во внимание, что ртуть относится к первому классу опасности, то это очень большие деньги. Потому и нужны исследования, замеры. Если они покажут приемлемый фон, то класс опасности может быть другим. И проект обойдётся значительно дешевле. В казне Хабаровского края денег сейчас на дорогостоящие проектные работы просто нет. Когда территория будет обеззаражена, тогда можно будет сносить сооружения, перекапывать почву, проводить мероприятия по рекультивации, высаживать там деревья. Но первым делом, повторю, необходимо вычистить территорию, убрать ртуть. Ничего без этого не получится. И уж, конечно, точно не саркофаг», — добавил эколог.

Как сообщало ИА REGNUM, в разное время после 1992 года в Хабаровском крае задерживали людей, у которых изымали ртуть в довольно больших количествах. Так, в 2006 году в Комсомольске-на-Амуре был задержан злоумышленник, который разливал ртуть по улицам.

Река Амур в последние годы подверглась огромной нагрузке, последствия которой сказываются до сих пор. Из-за проблем на химических производствах сопредельного Китая в Сунгари (приток Амура) попали тонные отравляющих веществ, включая фенол