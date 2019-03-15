Париж, 15 марта, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Во Франции активисты движения «желтые жилеты» планируют новую, 18-ю по счету, мобилизацию 16 марта в Париже и других городах, сообщает L'Obs.

Obier Жёлтые жилеты

«Мы серьезны: 18-я мобилизация наступит, и, Макрон, будьте осторожны, потому что это будет возрождение мобилизации», — объявил один из деятелей движения «желтые жилеты» Эрик Друэ, призывая всех собраться в Париже.

Известно, что было создано несколько мероприятий на страницах «желтых жилетов» в Facebook, в том числе «Акт 18 — Ультиматум — Вся Франция в Париже».

Мероприятия также запланированы в ряде регионов, включая Бордо, Лион, Монпелье и Дижон.

Активисты движения «желтые жилеты» планируют в ближайшие недели организовать «национальные блокады», нацеленные на нефтеперерабатывающие заводы, порты и другую инфраструктуру.

Издание отмечает, что национальные дебаты, начатые президентом Франции Эммануэлем Макроном в попытке погасить гнев «желтых жилетов», заканчиваются в пятницу, 15 марта, спустя два месяца встреч и обсуждений.

Напомним, согласно данным МВД Франции, оспариваемым «желтыми жилетами», в минувшую субботу, 9 марта, во Франции собралось 28 600 демонстрантов против 282 тыс. активистов 17 ноября 2018 года.